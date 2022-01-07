Активист за права геев Гарет Ли проиграл судебное дело против пекарни Ashers, которой руководят христиане, за отказ приготовить торт с подписью «Поддерживайте гей-браки». Точку в этом споре, длившемся 7 лет, поставил Европейский суд по правам человека.

Об этом пишет BBC, пишет hromadske.

Судебная волокита началась еще в 2014 году. В мае Гарет Ли заказал в пекарне в городе Белфаст (столица и самый большой город Северной Ирландии) торт с изображением персонажей детского шоу «Улица Сезам» с подписью «Поддержите гей-браки».

Заказ приняла семейная пекарня Ashers, но два дня спустя отменила его, заявив, что эта приметка противоречит их христианским верованиям.

Мужчина же утверждал, что пекарня дискриминировала его на основании его сексуальной ориентации и политических убеждений, отказываясь выполнить его заказ.

Сначала Гарет Ли выиграл дело в первой инстанции и апелляционном суде Великобритании. Но в 2018 году Верховный суд Великобритании не согласился с низшими судами и принял решение в пользу пекарни.

После этого мужчина решил обратиться в Европейский суд по правам человека. Там его иск был рассмотрен семью судьями, которые большинством голосов решили, что заявление следует отклонить.

В частности, суд постановил, что жалоба Ли была неприемлемой, поскольку заявитель ни на одном этапе внутреннего разбирательства не ссылался на свои права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, и полагался исключительно на внутреннее законодательство Великобритании.

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