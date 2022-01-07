В четверг, 6 января, выявили 7 177 новых случаев коронавирусной болезни, почти две сотни зараженных скончались.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди 7177 больных 364 детей. Заболели 203 медика. Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 866 человек, летальных исходов — 192. В то же время выздоровели 5 595 человек.

Среди всех регионов страны больше всего заражений в Киеве — 904, Ивано-Франковской (505) и Львовской (494) областях. Всего с начала пандемии от ковида умерли 97 088 украинцев.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 5 января, выявлены 6 632 новых случая коронавируса (в том числе у детей — 240).