В воскресенье, 9 января, на территории Николаевской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Это вызвано тем, что Украина будет находиться под влиянием теплого фронта, связанного с циклоном Селимен над Восточным Средиземноморьем.

Об этом информирует Николаевский гидрометцентр.

— Выпадет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью образуется гололед, на дорогах гололедица. Благодаря повышению дневной температуры до положительных значений, гололедные явления будут разрушаться. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла, — сказано в сообщении.

Что касается 7 и 8 января, то в эти дни погода обещает быть спокойной, потому что атмосферными процессами будет управлять антициклон Алекс. Осадков не ожидается.

— Температура в Рождественскую ночь от 3° мороза до 2° тепла, 8 января 3-8° мороза, днем 7-8 января 0-4° тепла, — сказано в сообщении.

Напомним, в течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.