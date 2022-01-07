Венгерская полиция обстреляла грузовик, в котором находились около 30 человек, предположительно нелегальных мигрантов.

Как сообщает Fourals, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на границе с Австрией в селе Харка.

Патрульные заметили грузовик, который двигался на большой скорости к пограничному переходу. Отмечается, что офицер полиции приказал водителю остановиться для проверки, но тот только увеличил скорость. Это заставило патрульных открыть огонь.

В полиции указали, что грузовик с венгерскими номерами пересек границу, а затем сломался. Австрийская полиция арестовала ее водителя, который оказался гражданином Египта, и около 30 находившихся в багажнике пассажиров. Их гражданство пока неизвестно.

По данным полиции, в последние недели 2021 года венгерские власти еженедельно отправляли на южные границы страны с Сербией и Румынией от 2000 до 2500 мигрантов. В 2015 году Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов.

Напомним, что в Лодзинском воеводстве Польши полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов.