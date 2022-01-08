Полиция в Индии ищет авиапассажиров, которые сбежали от карантина, получив положительный результат тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает «Новое время».

Как сообщил Рухи Дагг, чиновник из округа на севере Индии, где произошел инцидент, путешественники прилетели на международном чартерном рейсе из Италии в четверг, 6 января.

По прибытии у 125 человек COVID-тесты подтвердили коронавирус. Пока тех, кто получил положительный результат, доставили в местную больницу, по меньшей мере, десять из них отделились от основной группы и скрылись.

— Они должны были отправиться в больницу, но поехали домой. Полиция сейчас работает над отслеживанием этих людей и принимает необходимые меры, – сказал Рухи Дагг.

Директор аэропорта сообщил, что всего протестировали 160 пассажиров.

Напомним, что в Германии местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штёккер, которому принадлежит аэропорт Любека, вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса.