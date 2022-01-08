За минувшую пятницу, 7 января, коронавирус в Украине установили у 3195 человек, в два раза меньше, чем в прошлый раз.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

В числе областей, лидирующих по количеству заражений, остается Киев (291), а также другие регионы — Львовская (296), Харьковская (241), Житомирская (217) и Одесская (197) области.

По стране зафиксировали 76 летальных случаев. Выздоровели 1942 пациента, госпитализировали — 1752.

На утро 8 января количество выявленных заболевших ковидом с момента начала пандемии достигло 3 699 663 человек. Всего скончалось 97 164 человек, оправились от последствий болезни — 3 508 451.

За сутки в Украине также сделали 29 287 тестов (методом ПЦР — 10 876, ИФА — 1834, экспресс-тестов — 16 577).

Как сообщалось, полиция в Индии ищет авиапассажиров, которые сбежали от карантина, получив положительный результат тестирования на COVID-19.