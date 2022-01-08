Сегодня, 8 января, украинские центры вакцинации от коронавируса вновь принимают желающих получить прививку. Прошлый день они простояли закрытыми из-за Рождества.

Об этом сообщили в Минздраве.

С графиком работы центров в каждом городе можно ознакомиться по ссылке или набрав 0 800 60 20 19.

— 7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 (были, - прим) закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику, — говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине 1 и 2 января также не работали центры вакцинации от COVID-19