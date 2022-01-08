Начиная с сегодняшнего дня, 8 января, начинают действовать правки в закон О рекламе, которые предусматривают штраф для работодателей, прописывающих в требованиях к вакансии пол, возраст, расу или цвет кожи.

Об этом пишет НВ.

Сам запрет на дискириминацию был прописан в законе еще в 1996 году. Работодателям запрещается указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, представителям определенной расы, цвета кожи. Также не разрешается прописывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства и т. д.

Теперь это нарушение этой нормы предусмотрен крупный штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты (65 тысяч гривен на 2022 год). Взыскивать штрафы будет Госслужба по вопросам труда. Заплатить денежные санкции работодатели смогут за 15 дней после повестки от Гоструда, если ее проигнорировать, то служба обратиться в суд.

Напомним, исполком Николаевского горсовета утвердил «Кодекс профессиональной этики должностных лиц и сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций городского совета».