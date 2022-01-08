Виктор Аджамский, известный в Николаеве своими фотографиями, призвал городские власти разобраться со строительным мусором, который массово свозят на берег микрорайона Намыв.

Соответствующее обращение он выложил на своей странице в Facebook.

Известный николаевец акцентировал, что считает важным для себя бороться против превращения зоны отдыха в горы мусора.

— Пока мы здесь отмечаем новогодние праздники, на территорию берега Намыва за ЖК «Ривьера» свезены десятки грузовиков строительного мусора. То ли те, кого ловил за руку на микрорайоне Северный Илья Зелинский, или кто-то другой – я не знаю. Но своими глазами вижу, как быстро эта любимая многими николаевцами зона отдыха превращается в огромную свалку. С меня, наверное, плохой активист и борец за экологию, но надо что-то делать, — отметил Виктор Аджамский.

Под своим постом от тэгнул представителей власти городского и областного уровней, в частности, мэра Александра Сенкевича, главу облсовета Анну Замазееву, полицию Николаевской области и т.д.

Ранее сообщалось, стихийные свалки в Корабельном районе нанесли ущерб на миллион гривен.