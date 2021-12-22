В Корабельном районе Николаева вдоль улицы Ольвийской, 10 экоинспекторы зафиксировали несколько несанкционированных свалок. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 909 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Общая площадь засоренных земельных участков составляет 13468,56 квадратных метров, общий объем размещенных отходов — 5387,4 кубических метров.

— Согласно сведениям Публичной кадастровой карты Украины, по состоянию на время обследования, указанные земельные участки не имеют кадастровых номеров, не предоставлены в пользование и отнесены к коммунальной форме собственности, — говорится в сообщении.

Учитывая вышесказанное, в действиях лиц, совершивших засор земельных ресурсов, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 Уголовного Кодекса Украины (загрязнение или порча земель), ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство). Инспекция обратилась в Национальную полицию с заявлением.

Напеомним, что в следующем году на ликвидацию стихийных свалок в Корабельном районе собираются потратить 4 миллиона гривен.