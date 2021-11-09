Администрация Корабельного района Николаевского городского совета объявила тендер на уборку мусора в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные системы открытых закупок ProZorro.

В качестве услуги указана только утилизация мусорных свалок. Победитель тендера должен оказать ее до 31 декабря 2022 года, ожидаемая стоимость уборки — 4 миллиона гривен. Торги опубликовали сегодня, 9 ноября, а начало аукциона назначили на 29 ноября.

Напомним, на днях глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярно возникающие свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители взывают его к совести.

До этого глава администрации Ингульского района и депутат горсовета Анна Ременникова заявила, что решить проблему стихийных свалок в городе можно, если показательно не вывозить мусор.