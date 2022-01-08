Организация, ведущая гражданский контроль на УЗ, внесла предложение, чтобы облегчить жителям Днепра и Николаева жизнь — запустить дизель-поезд между этими двумя городами.

Об этом свидетельствует пост в группе «Громадський контроль Укрзалізниці» в Facebook.

Общественники утверждают, что на поезда, едущие из Николаева в сторону Днепра, ложится большая нагрузка. Вдобавок у них нерегулярный график.

— Поезд 139/140 Харьков – Николаев. Вместо 15 вагонов, предусмотренных схемой состава, в составе всего 10 вагонов, больше почему-то не включают. Из-за чего места на этот поезд давно уже распроданы полностью. Поезд ходит через день. Этого явно мало для таких крупных городов, как Харьков и Днепр, чтобы обеспечить всех желающих поехать в Херсон и Николаев даже зимой, — сообщают в организации.

Поезд также лишен СВ-вагона, несмотря на планы сделать его в ближайший год.

— С таким подходом летом на этом направлении билетов не будет за полтора-два месяца (в прошлом году места из Херсона в Днепр летом невозможно было купить за месяц, однако тогда предлагалось вдвое больше мест из-за того, что постоянно в составе было по 15-16 вагонов, большинство из которых были плацкартными), — объясняют активисты.

Среди общественников назрело решение проблемы, которую они сами и очертили.

— Ситуацию с перевозкой пассажиров на маршруте Днепр – Херсон – Николаев мог бы спасти новый ДПКР3, запуск которого анонсирован на 1 квартал 2022 года: вместо маршрута Днепро-Лоцманская – Апостолово – Херсон – Николаев, или Днепро-Лоцманская – Апостолово – Снигиревка – Николаев – Херсон – Вадим (кратчайшим неэлектрифицированным путем через Лошкаревку), почему-то выбрала маршрут Долинская – Кривой Рог – Херсон – Вадим – Николаев. На участке Долинская – Кривой Рог – Херсон – Николаев достаточно пассажирских и пригородных поездов, где чаще всего всегда доступны места в продаже, в отличие от направления Днепр – Херсон – Николаев, и при необходимости можно также организовать подвоз пассажиров из Кривого Рога до ст. Апостолово пригородный поезд, — говорится в сообщении.

Напомним, «Укрзалізниця» с декабря запустила четыре новых поезда через Николаев.