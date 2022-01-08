В зоопарке показали вольер львов в момент, когда хищники совершали променад. Лев и львица спокойно стояли, а вывод играл в стороне с камнями и кусками древесины.

Жизнь львов отобразили на странице зоопарка в Facebook.

— Цари зверей воспитывают потомков, — добавили сотрудники зверинца.

Напомним, Николаевский зоопарк хочет взять на работу еще четырех работников для обслуживания «Острова зверей».