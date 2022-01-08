В вокресенье, 9 января, на Николаевщине будет ухудшение погодных условий, жителям стоит рассчитывать на похолодание и осадки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

Ночью будет маленький мороз, который на пределе достигнет минус трех градусов по Цельсию, также пройдет влажный снег. Днем температура будет колебаться в промежутке между +5º и +7º.

В дневное время также выпадут осадки в виде дождя. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Напомним, депутат Бабарика остановила работы по укладке асфальта в Николаеве во время мороза и снега.