Подрядная организация дочернее предприятие «Лидер» (Одесса) вчера, 21 декабря, начала укладывать асфальт по проспекту Мира, 46 «А» в Николаеве во время снега и при температуре -3оС. Сегодня, 22 декабря, работы были продолжены, однако после реакции депутата Николаевского горсовета Светланы Бабарики их остановили до заключения технадзора о качестве асфальтного покрытия.

Об этом депутат рассказала в комментарии НикВести.

— Они начали вчера первую укладку асфальта. Погода была -3, шел снег. Сегодня этот асфальт весь крошится. Даже ногой на него становишься — он весь крошится. Это значит он был уложен холодным, этого асфальта вскоре не будет, — рассказала Светлана Бабарика.

Отметим, тендер на капитальный ремонт внутриквартального проезда по проспекту Мира,42, 44, 46, 46 «А» был объявлен Департаментом ЖКХ Николаевского горсовета в сентябре этого года. Победителем аукциона стало дочернее предприятие «Лидер» (собственник ООО «Фортуна», Одеесса), предложив за свои услуги 2 миллиона 820 тысяч 48 гривен. Заявленная стоимость тендера — 3 миллиона 68 тысяч гривен. Примечательно что предложение «Лидера» было меньше на 30 тысяч гривен, чем предложение фирмы брата и жены начальника управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртича Мкртчана — ООО «КАЙСАР ЛТД» (Херсон) — 2 миллиона 850 тысяч.

Как рассказала Светлана Бабарика, сейчас на месте укладки асфальта работают специалисты мобильной лаборатории — берут пробы уложенного покрытия. Туда также был вызван директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

— Они выпиливают образец, смотрят в глубину слоя: качество асфальта, какой уровень, соответствует ли техническому заданию. Это мы не говорим еще о уклонах. Пока сделан небольшой кусок. Уже видно, что качество дороги — отвратительное, не на эти деньги (3 миллиона 68 тысяч 74 гривны, — прим.), — сказала Светлана Бабарика.

Согласно условиям подписанного договора, оплата будет осуществляться после выполнения работ, включая устранение выявленных недостатков.

Светлана Бабарика посетовала, что указанный случай — не единичный, когда подрядчики из других городов, победившие на тендерах в Николаеве, выполняют работы не качественно. Она подчеркнула, что продолжит и дальше следить за качеством работ у себя на округе.

— Как депутат я вижу, что очень часто некачественное выполнение работ подрядчиками. На тендеры подаются к нам одесситы, и другие города. Приезжают к нам, делают работы на «тяп-ляп». Часто не доделывают и бросают. Побеждают на небольшой разнице в тендерах. Считаю, что фирмы, которые намерены участвовать в тендерах в Николаева, должны понимать, что мы все будем следить за качеством работ, которые они выполняют, — подчеркнула Светлана Бабарика.

Как сообщалось, 21 декабря в Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Новозаводская работники «ЭЛУ Автодорог Николаева» укладывали асфальт в то время, как шел снег, а на дорогах уже образовывался ледяной налет. 21 декабря, в Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Новозаводская работники «ЭЛУ Автодорог Николаева» укладывали асфальт в то время, как шел снег, а на дорогах уже образовывался ледяной налет.