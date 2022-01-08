Эксцентричный глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал задание чиновникам — погасить газовый кратер Дарваза, который называют «Вратами ада».

Об этом пишет Turkmenportal.

Президент центральноазиатской страны заявил, что из-за горящего кратера государство недополучает сырье. Он также добавил, что выбросы из кратера плохо влияют на здоровье местных жителей.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, с этой задачей должны справиться туркменские ученые. При этом он уже требовал загасить пламя, которое стало популярным местом среди туристов, а в 2021 возле кратера вовсе поставили дежурить полицейских.

Само природное явление появилось в 1971 году. Почва провалилась в пустоту при раскопках. Внизу было скопление газа, которое решили зажечь в надежде, что оно выветрится за пару дней, однако из кратера вырывается пламя до сих пор.

Как сообщалось, президент Туркменистана установил в центре Ашхабада 15-метрового золотого алабая.