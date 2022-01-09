По состоянию на 9 января в Херсонской области установлен «оранжевый» уровень эпидопасности, остальные области остаются в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций — 78,6% при показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализаций на Херсонщине составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости — 357 на 100 тысяч человек, и является самым высоким в стране.

После столицы самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области — 222 на 100 тыс. населения, а также Черкасской — 203 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций — 22,1.

В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве — 16,3%.

В Николаевской области за минувшие сутки зафиксировали 62 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни.