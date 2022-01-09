Во вторник, 11 января, на Николаевщине начнется вторжение холодной воздушной массы из Скандинавии, антициклон «Бернард» принесет понижение температуры.
Об этом сообщил Николаевский гидрометцентр.
Уже 10 января местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла.
11 января температура ночью и утром будет около 0°. В течение дня она станет стремительно снижаться. Утром 12 января температура снизится до 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.
Похолодание будет сопровождать порывистый северный ветер.
13 января погода останется морозной, а ветер ослабеет.
Однако похолодание окажется не продолжительным, и к концу недели температура повысится на 4-6°.
Напомним, в течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.
Во вторник, 11 января, на Николаевщине начнется вторжение холодной воздушной массы из Скандинавии, антициклон «Бернард» принесет понижение температуры.
Об этом сообщил Николаевский гидрометцентр.
Уже 10 января местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла.
11 января температура ночью и утром будет около 0°. В течение дня она станет стремительно снижаться. Утром 12 января температура снизится до 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.
Похолодание будет сопровождать порывистый северный ветер.
13 января погода останется морозной, а ветер ослабеет.
Однако похолодание окажется не продолжительным, и к концу недели температура повысится на 4-6°.
Напомним, в течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.