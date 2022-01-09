Во вторник, 11 января, на Николаевщине начнется вторжение холодной воздушной массы из Скандинавии, антициклон «Бернард» принесет понижение температуры.

Об этом сообщил Николаевский гидрометцентр.

Уже 10 января местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

11 января температура ночью и утром будет около 0°. В течение дня она станет стремительно снижаться. Утром 12 января температура снизится до 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Похолодание будет сопровождать порывистый северный ветер.

13 января погода останется морозной, а ветер ослабеет.

Однако похолодание окажется не продолжительным, и к концу недели температура повысится на 4-6°.

Напомним, в течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.