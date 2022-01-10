Охрана ночного клуба «Split» выгнала львовянина из-за его замечаний по поводу звучавшей караоке русской поп-музыки, несмотря на мораторий на нее в развлекательных заведениях Львова.

Об этом сообщает телеграм-канал Типовий Львів, ссылаясь на видео участника инцидента.

Мужчина по имени Юрий рассказал, как во время посещения ночного клуба Split во Львове он услышал, что гости заведения поют исключительно русскоязычные поп-песни. Поскольку во львовских развлекательных заведениях действует мораторий на такую музыку, Юрий, по его словам, сделал замечания владельцам, а гостей вежливо попросил воздержаться от песен Григория Лепса, поддерживающего оккупацию Крыма. В ответ мужчина услышал нецензурную брань людей за соседними столиками, а охранники Split, чтобы прекратить скандал, выгнали его на улицу.

— Ворвалась охрана и вывела меня из заведения, а русскоязычные туристы остались там и продолжили петь свои русскоязычные хиты, – рассказал Юрий.

В ночном клубе «Split» инцидент не комментируют. По информации корреспондента НВ «Львов», российскую музыку в караоке здесь заказать можно, спрос среди посетителей на нее есть.

Отмечается, что решением Львовского областного совета от 18 сентября 2018 №745 и 7 октября 2021 №228 на территории Львовской области установлен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Напомним, что российская певица Земфира выпустила первую за полтора года песню, получившую название «Крым».