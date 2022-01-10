В британском графстве Ратленд обнаружили останки ихтиозавра, которым по меньшей мере 90 миллионов лет.

Об этом пишет TheBabel, ссылаясь на BBC.

Ихтиозавра обнаружили во время работ по благоустройству водохранилища. Животное, жившее, по словам ученых, между 90 и 250 миллионами лет назад, оказалось длиной в 10 метров. Издание подчеркивает, что это крупнейший объект такого типа, когда-либо обнаруженный в Великобритании.

Доктор Дин Ломакс, палеонтолог из Манчестерского университета, был приглашен для руководства раскопками. Он назвал открытие «поистине беспрецедентным» и — благодаря его размеру — «одной из величайших находок в британской палеонтологической истории».

В конце лета 2021 года уровень воды в водохранилище Ратленд понизился, поэтому группа палеонтологов прибыла для раскопок останков. Ученые выкопали блок с головой ихтиозавра, вес которого составил свыше одной тонны.

Компания Anglia Water, которая управляет водохранилищем Ратленда, в настоящее время ищет финансирование, чтобы оставить ихтиозавра в этом графстве для всеобщего обозрения.

Ранее в Англии археологи и палеонтологи обнаружили остатки пяти мамонтов ледникового периода: большие останки двух взрослых особей, двух молодых и младенца, которые бродили 200 тысяч лет назад.