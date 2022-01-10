В селе Подгорье Ивано-Франковской области зафиксирован рекорд Украины в категории «Массовые мероприятия. Искусство».

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Украины.

Новый рекорд установлен 9 января в Парке Истории Земли Underhill. 4471 участник исполнил колядку «Новая радость стала».

Соорганизатор акции Елена Ананевич рассказала, что они выбрали коляду «Новая радость стала», потому что она одна из древнейших и ее все знают.

Исполнение колядки проходило в сопровождении профессионального оркестра. Для установления рекорда все участники проходили регистрацию.

Предыдущий рекорд был установлен в Дрогобыче в 2017 году. Тогда колядку одновременно спели 828 человек.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний пожелал украинцам, чтобы радость Рождества Христова наполнила их сердца, отгоняя заботы и скорбь.