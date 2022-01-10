У жителей ромской общины в Польше отобрали 14 собак, шесть кошек и несколько вьетнамских свиней. Конфискацию проводили полицейские по наводке организации, защищающей права животных.

Об этом пишет RMF24.

Офицеры вмешались после того, как Фонд защиты прав животных сообщил, что те могут содержаться в лагере ромов в плохих условиях.

— Мы на месте подтвердили, что условия содержания животных вызывают серьезные сомнения. Когда мы сообщили владельцу, что эти животные будут собраны, чтобы обеспечить им лучшие условия жизни, произошел инцидент: хозяин зарезал одну свинью, — рассказала пресс-секретарь полиции Познани Марта Мроз.

По ее словам, на месте проведен осмотр и документирование места происшествия, установлены свидетели. Метод убоя должен быть оценен экспертом.

Напомним, в Николаеве общественные активисты и небезразличные горожане пикетировали городское управление полиции с требованием привлечь к ответственности мужчину, который застрелил собаку на территории рынка.