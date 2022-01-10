Космический телескоп Hubble благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 976, которая расположена в созвездии Овна.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сфотографированная галактика расположена почти в 150 миллионах световых лет от Млечного Пути.

В галактике NGC 976 в конце жизни массивных звезд произошел взрыв сверхновой. Этот процесс может на короткое время затмить целые галактики.

Исследователи отметили, что сверхновые звезды отвечают за создание тяжелых элементов, входящих в состав последующих поколений звезд и планет.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.

Ранее телескоп Hubble благодаря камере Wide Field Camera 3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 105, расположенной в созвездии Рыбы.