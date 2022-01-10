Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца. Но в то же время говорят, что уже видят конец пандемии.

Об этом пишет The Guardian.

— Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него — этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн, — отметил специальный посланник ВОЗ по вопросам COVID Давид Набарро.

Он также подчеркнул, что не может говорить о том, насколько тяжелыми будут следующие волны.

— Во-первых, этот вирус продолжает развиваться - у нас есть «Омикрон», но мы получим и другие варианты. Во-вторых, это действительно влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены, — добавил Давид Набарро.

Кроме того, он прокомментировал предположение, что серьезные вспышки коронавируса могут быть два или три раза в год.

— Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с COVID означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят, — добавил эксперт.

Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».