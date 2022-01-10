В течение 2021 года жители Николаевской области оплатили в бюджет 7,2 миллиардов гривен единого социального взноса.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГНС в Николаевской области.

Примечательно, что за такой же период 2020 года было выплачено на 1,2 миллиардов гривен, или на 20,3% меньше.

— Своевременная уплата единого социального взноса гарантирует гражданам право на социальную защиту, а именно — помощь на случай безработицы, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, достойное пенсионное обеспечение и другие выплаты, — напоминают в налоговой службе.

Напомним, с начала налоговой амнистии украинцы успели задекларировать больше 1 миллиарда гривен.