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В период с 1 сентября по 21 декабря граждане Украины записали в декларацию 1,068 миллиардов гривен.
Об этом сообщил глава парламентского комитета во вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам нардепа, росту прозрачного деклалирования способствовала амнистия за правонарушения, связанные с уплатой налогов.
— Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины, — отчитался депутат.
Затем он добавил несколько слов про позитивную динамику деклараций — за две недель регистрация амнистированных активов выросла больше, чем на 300%, а сбор в казну составил 52 миллиона гривен.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, которые вводят налоговую амнистию для граждан Украины. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а второй — освобождает от ответственности.
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В период с 1 сентября по 21 декабря граждане Украины записали в декларацию 1,068 миллиардов гривен.
Об этом сообщил глава парламентского комитета во вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам нардепа, росту прозрачного деклалирования способствовала амнистия за правонарушения, связанные с уплатой налогов.
— Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины, — отчитался депутат.
Затем он добавил несколько слов про позитивную динамику деклараций — за две недель регистрация амнистированных активов выросла больше, чем на 300%, а сбор в казну составил 52 миллиона гривен.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, которые вводят налоговую амнистию для граждан Украины. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а второй — освобождает от ответственности.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак