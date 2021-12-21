В период с 1 сентября по 21 декабря граждане Украины записали в декларацию 1,068 миллиардов гривен.

Об этом сообщил глава парламентского комитета во вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, росту прозрачного деклалирования способствовала амнистия за правонарушения, связанные с уплатой налогов.

— Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины, — отчитался депутат.

Затем он добавил несколько слов про позитивную динамику деклараций — за две недель регистрация амнистированных активов выросла больше, чем на 300%, а сбор в казну составил 52 миллиона гривен.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, которые вводят налоговую амнистию для граждан Украины. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а второй — освобождает от ответственности.