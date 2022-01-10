Ранее остановленное в Николаеве движение троллейбусов восстановили.

Об этом пишут на канале Николаевского горсовета в Telegram.

По состоянию на 15:27 понедельника, 10 января, электротранспорт по маршрутам № 6, 7, 9 снова осуществляет движение.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 января, в Николаеве на проспекте Героев Украины автомобиль врезался и повалил контактную опору КП «Николаевэлектротранс».