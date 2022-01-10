В понедельник, 10 января, в Николаеве на проспекте Героев Украины автомобиль врезался и повалил контактную опору КП «Николаевэлектротранс».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Николаева.

Из-за ДТП движение троллейбусов в микрорайон Северный по маршрутам № 6, 7, 9 временно приостановлено.

— На месте работают правоохранители, спасатели и работники КП «Николаевэлектротранс». О возобновлении движения электротранспорта будет дополнительно уведомлено. В районе аварии наблюдаются пробки. Просим учесть информацию при планировании поездок, — сказано в сообщении.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».