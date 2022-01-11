В Уганде 10 января открылись все школы. Это стало завершением самого продолжительного в мире карантина для школьников, введенного из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает AP.

Школы в Уганде были закрыты более 83 недель, с марта 2020 года. За этот период более 10 млн школьников вернулись к учебе один раз — в феврале прошлого года. Но уже в июне дети опять ушли на вынужденные каникулы из-за рекордного всплеска COVID-19 в стране.

Пока неизвестно, насколько долго в этот раз школы будут работать — в Уганде вновь фиксируют увеличение прироста больных коронавирусом. С начала этого года ежедневно в стране подтверждают на 10% больше COVID-заражений, чем в декабре.

По словам президента страны Йовери Мусевени, карантин, вероятно, вернут, если отделения интенсивной терапии будут заполнены инфицированными пациентами более чем наполовину.

Министерство образования Уганды утвердило сокращенный учебный план, а школьников перевели в следующий класс автоматически.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца. Но в то же время говорят, что уже видят конец пандемии.