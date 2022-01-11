Американские медики провели операцию по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи мужчине с угрожающим жизни сердечным заболеванием.

Об этом сообщает The New York Times.

Первая успешная операция пересадки сердца от свиньи, длившаяся восемь часов, была проведена в Медицинском центре Университета Мэриленда (Балтимор) в пятницу. Отмечается, что в понедельник 57-летний пациент Дэвид Беннет чувствовал себя хорошо, и уже завтра его можно будет отключить от аппарата сердечно-легочного шунтирования, поддерживавшего жизнь до операции.

По словам его родных и врачей, мужчина решил пойти на риск, поскольку без нового сердца он бы умер.

Издание напоминает, что ученые активно работают над выведением свиней, органы которых не будут отторгаться человеческим организмом. Ожидается, что такие операции откроют новую эру в медицине, ведь донорские органы перестанут быть дефицитом.

Ксенотрансплантация — пересадка органов или тканей от животных к человеку имеет долгую историю. NYT приводит ряд таких примеров. В 1960-х годах нескольким больным вживили почки шимпанзе, дольше всего реципиент с ними прожил девять месяцев. В 1983 году сердце бабуина было пересажено младенцу, умершему через 20 дней.

Свиньи имеют преимущества перед приматами, поскольку их легко выращивать, и они достигают необходимых размеров за шесть месяцев. Свиные сердечные клапаны регулярно пересаживают людям, а некоторые пациенты с диабетом получили свиные клетки поджелудочной железы, отмечает издание. Свиная кожа также используется как временный трансплантат для пациентов с ожогами.

Две новейшие технологии — редактирование генома и клонирование — позволили получить генетически модифицированные органы свиней, которые лучше приживаются в организме человека.

По информации издания, Беннету пересадили сердце от свиньи, выращенной компанией Revivicor из штата Вирджиния, занимающейся регенеративной медициной.

Напомним, на базе КНП «Николаевская областная клиническая больница» 13 декабря провели две операции на открытом сердце — в рамках сотрудничества Николаевской областной государственной администрации, Николаевского областного совета с Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова.