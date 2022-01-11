В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 миллиарда кВт-ч, что на 5,2% больше, чем в 2020 году.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Основную долю в общей выработке в 2021 году составляли АЭС — 55,1%, ТЭС и ТЭЦ — 29,3%, ГЭС и ГАЭС — 6,7%.

Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях составило 37,225 миллиарда кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках — 8,6 миллиарда кВт-ч.

Гидроэлектростанции увеличили производство электроэнергии на 37,7% — до 10,44 миллиарда кВт-ч, атомные электростанции на 13,1% — до 86,2 миллиарда кВт-часов.

Производство электроэнергии альтернативными источниками в 2021 году составило 12,52 миллиарда кВт-ч, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.

Потребление электроэнергии увеличилось на 5,7% — до 154,82 миллиарда кВт-ч. Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за прошлый год выросло на 6,4%.

Экспорт электроэнергии составил 34,96 миллиарда кВт-ч, что на 26,5% меньше, чем за 12 месяцев 2020 года.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 6% — до 52,27 миллиарда кВт-ч.

Население страны в прошлом году потребило 38,66 миллиарда кВт-ч (+5,8%), коммунально-бытовые потребители — 15,02 миллиарда кВт-ч (+5,8%), другие непромышленные потребители — 8,6 миллиарда кВт-ч. год (+16,5%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 2021 года снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения — с 31% до 30,8%.

Ранее стало известно, что Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу с 100% использованием газа.