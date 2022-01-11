В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Инфекцию выявили у студента из Республики Конго.

Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Указанный студент приехал в Харьков в начале года на обучение. Возбудители малярии у него обнаружили во время медосмотра, после чего он был госпитализирован в Городскую больницу № 31.

По месту его жительства провели «эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий».

Малярия — инфекционная болезнь, наиболее распространенная в странах с тропическим климатом и протекающая с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела. Если вы планируете поездку в страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики). Препарат назначает врач с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.

Ранее сообщалось, что в Харькове у приезжей из Нигерии выявили тропическую малярию.