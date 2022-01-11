В Украине 10 января сделали 96 385 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 29 242 человека, а 59 075 — вторую дозу. Еще более 8 тысяч человек сделали дополнительную или бустерную прививку.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинацию проводили 824 мобильных бригады, 3 282 пункта прививки и 439 центров вакцинации.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 68 351 прививка, Sinovac (CoronaVac) — 20 124, Moderna — 5 151 и AstraZeneca — 2 759.

Больше всего прививок за сутки сделали в Днепропетровской области (8 530), а также в Киеве (8 478) и во Львовской области (6770).

Кроме того, за сутки 445 человек получили дополнительную дозу, а 7 623 — бустерную. В целом дополнительную дозу получили 6 669 человек в Украине, а бустерную — 28 085.

Всего в Украине сделали 28,9 миллионов прививок против COVID-19. Как минимум первую дозу получили 14 842 426 человек, а обе дозы вакцины — 14 039 548.

Ревакцинальную (бустерную) дозу вводят для того, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную — для лучшей защиты людей, у которых из-за состояния здоровья более низкая, по сравнению с другими, эффективность вакцин.

Напомним, что за сутки 10 января коронавирусом в Украине заразились 5429 человек, умерли — 219.