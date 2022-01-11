За минувшие сутки, 10 января, коронавирусом в Украине заразились 5429 человек, умерли — 219.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 915 человек, летальных случаев — 219, выздоровели — 7 761. Протестировали методом ПЦР 29 112 человека, методом ИФА — 4745, экспресс-тестами — 31 334.

Больше всего новых случаев в Киеве (1192) и Харьковской области (309).

За все время пандемии в Украине заболел 3 709 871 человек, выздоровели — 3 522 547, летальных случаев — 97 544.

Напомним, по состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.