В США разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.

Как пишет Цензор.НЕТ, этот шаг является реакцией на нехватку персонала в больницах страны и значительное количество новых случаев заболевания, которые вызывает штамм Омикрон.

Еще в прошлые выходные органы здравоохранения штата Калифорния объявили, что работники больниц, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работать.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, несмотря на наличие симптомов болезни.

Штамм Омикрон стал причиной того, что количество новых случаев COVID-19 выросло в США в среднем до более чем 700 000 в день, что побило антирекорд, установленный год назад.

Многие больницы в стране сейчас не только переполнены больными, но и имеют достаточные ограничения в работе из-за большого количества больных COVID-19 работников.

Напомним, что в Украине 10 января сделали 96 385 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 29 242 человека, а 59 075 — вторую дозу. Еще более 8 тысяч человек сделали дополнительную или бустерную прививку.