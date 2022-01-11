По состоянию на 11 января в Николаевской области выявлено 114 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 116 268 (+114) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 68931 (+53);

Первомайск — 6762 (+8);

Южноукраинск — 3730 (+2);

Вознесенск — 2636 (+1);

Очаков — 1865.

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус выявлен в 3005 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 178, всего — 110844. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3325, в сутки — 7.

Напомним, что за минувшие сутки, 10 января, коронавирусом в Украине заразились 5429 человек, умерли — 219.