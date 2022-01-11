Президент Румен Радев и премьер-министр Кирилл Петков объявили, что самоизолируются из-за контакта со спикером парламента Николаем Минчевым, который заразился COVID-19.

Об этом пишет Dnevnik.

Все трое присутствовали на вчерашнем заседании Консультативного совета по национальной безопасности, на котором обсуждалась позиция Болгарии в отношении вступления Македонии и Албании в Европейский союз. В собрании, которое длилось более 5 часов, также приняли участие лидеры партий, министры, депутаты и эксперты.

Администрация президента уточняет, что несмотря на самоизоляцию президента Румена Радева, он продолжит выполнять свои рабочие обязанности, для этого «приняты меры».

В свою очередь, пресс-служба болгарского правительства сообщила, что в отношении премьер-министра Кирила Петкова, руководителя аппарата Лены Бориславовой и вице-премьера и министра финансов Асена Василева будут применяться правила, как и в отношении всех остальных болгарских граждан. Чиновники будут соблюдать карантинные предписания на изоляцию в течение 7 дней после контакта с заболевшим.

Напомним, экс-премьер Болгарии попал под проверку из-за фотографий роскоши в государственной резиденции.