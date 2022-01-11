В Певомайске разрабатывают интерактивную карту доступности объектов для людей с особенными потребностями и маломобильных групп.

Ее разработкой занимается активист Олег Шемчук, говорится в сюжете НИС-ТВ.

В городе необходимо провести мониторинг доступности всех объектов. Местные жители говорят, что очень мало учреждений, куда можно беспрепятственно попасть.

При городском совете Первомайска создана рабочая группа по вопросам доступности на которой и занимаются разработкой интерактивной карты. На ней будут указаны все организации, магазины, учреждения, в которых есть доступ для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

— Прошу всех присоединиться к этому социальному проекту и присылать мне доступные места, фотографировать, — обратился к горожанам Олег Шемчук.

Ранее сообщалось, что родители воспитанников общеобразовательной школы-интерната №3 Николаевского облсовета в очередной раз просят не закрывать учреждение.