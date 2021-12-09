Родители воспитанников общеобразовательной школы-интерната №3 Николаевского облсовета в очередной раз просят не закрывать учреждение.

Свою позицию они озвучили в ходе встречи депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната для детей с особыми потребностями сегодня, 9 декабря, пишут НикВести.

— До этого интерната мы прошли очень много интернатов. Я просто могу вам рассказать их состояние. Интернаты для умственно отсталых детей – ни одного туалета нету в помещении, ребенок идет через весь двор в туалет и никто его не сопровождает. В этих интернатах жесть: все малообеспеченные семьи, все неблагополучные на 9 Военной. Все нормальные детки, хорошие – их прячут в этот интернат, потому что там питание. Здесь сокращают детей, сюда попасть невозможно, там детки нормальные, но сидят в школе для умственно отсталых. Интернат на 8-го Марта – очень красивый забор, туалет тоже черти-где. Никто не хочет ими заниматься, у учителей болит голова. Я это все прошла, я живу этим, – рассказала родительница Елена Губко.

Она также добавила, что общеобразовательные школы под любым предлогом отказывают принимать инклюзивных детей.

— Общеобразовательные школы под любым предлогом нас не берут. Школа для глухонемых – я и там была. Они нас тоже не взяли, потому что мы им не нужны. Здесь закрывают, там не подходит, там надо купить справку, что он умственно отсталый. Что делать? Вы нас просто доводите до крайностей. Мы, доведенные до крайности, перекроем мост или ещё что-то. Вот что нам делать? Такие у нас дети – умные по-своему, из таких детей гении получаются. Что ж мы их просто уничтожаем?, – добавила Елена Губко.

Напомним, в конце мая в Николаевской облгосадминистрации хотели закрыть специализированную общеобразовательную школу-интернат № 3 для детей с особыми потребностями, которая находится в Ракетной роще, а детей перевести в школу-интернат №2 для детей-сирот с недостатками умственного и физического развития, которая находится в Корабельном районе.

Позже на сессию был вынесен вопрос о ликвидации пяти интернатных учреждений в Николаевской области в связи с реформой деинституционализации форм воспитания. Однако областной совет не поддержал ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве.