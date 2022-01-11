Во Львове чиновники поручились совершить рейд в клуб Split, где охранники выставили за дверь клиента, который потребовал не исполнять «попсу» российских исполнителей.

Об этом пишет газета «Високий замок».

В комментарии для журналистов замглавы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что лично проконтролирует ситуацию и разузнает, включают ли российскую поп-музыку в ночном клубе

— Это будет разъяснительная работа. Надеюсь, найдем понимание с руководством и владельцами ночного клуба. И что такие случаи больше не повторялись, — акцентировал госслужащий.

Глава Львовского облсовета Ирина Гримак также пояснила, что ситуацию с клубом рассмотрят на профильной комиссии.

— В первой декаде февраля пройдет сессия Львовского областного совета, где будем рассматривать этот случай. А до сессии этот вопрос будут изучать соответствующие органы, в частности, профильная депутатская комиссия. Пока сложно что-то прогнозировать. Сначала должен увидеть выводы компетентных структур, чтобы знать, как юридически должна выглядеть реакция Львовского областного совета, — гарантировала Ирина Гримак.

При этом юрконсультант клуба Split заявил, что посетителя выгнали не за требование выключить российскую языку, а за грубое поведение и хамские реплики.

— Господин Юрий начал переходить на личности, начал унижать жену беларуса (того самого, который исполнял песню на русском языке, - прим), — рассказал Владимир Захарчук.

Напомним, охрана ночного клуба «Split» выгнала львовянина из-за его замечаний по поводу звучавшей караоке русской поп-музыки, несмотря на мораторий на нее в развлекательных заведениях Львова.