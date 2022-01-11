С 1 января 2022 года предпринимателей Николаевщины обязали пользоваться регистраторами расчетных операций.

Об этом шла речь в ходе тематической пресс-конференции ГУ ГНС в Николаевской области, пишут НикВести.

Заместительница начальника ведомства Ольга Купчишина отметила, что такие требования действуют по отношению к плательщикам единого налога второй, третьей и четвертой групп.

— На сегодняшний день по Главному управлению ГНС в Николаевской области насчитывается 6591 регистратор расчетных операций. В 2021 году было зарегистрировано 1684 РРО, в 2022 году — 56 регистраторов расчетных операций. По состоянию на 10 января 2022 года программных РРО в Главном управлении насчитывается 2372, из них в 2020-2021 годах зарегистрировано 1702, в 2022 году — 670. Это свидетельствует о том, что налогоплательщики добросовестно соблюдают требования закона, — рассказала Ольга Купчишина.

Требование использовать РРО также не распространяется на предпринимателей, осуществляющих торговлю в селах, если объем их годового дохода не превышает 167 минимальных заработных плат (с 1 декабря 2021 года — 6500 гривен, — прим.)

— Общая сумма дохода должна не превышать 1 миллион 85 тысяч гривен. Это не касается тех предпринимателей, которые осуществляют торговлю подакцизными товарами, — объяснили в налоговой службе.

Напомним, в начале ноября 2020 года на выезде из Николаева предприниматели выходили на акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций.

После этого Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов — народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.