На трассе Н-11 «Днепр-Николаев» от Баштанской кольцевой развязки до Николаева установили новое освещение: с фотодатчиками и светодиодными светильниками.

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Освещение установили на протяжении 5 километров трассы.

— На объекте установлено 135 новых опор, на которых размещено 266 энергосберегающих светодиодных светильников. Режим управления внешним освещением автоматический с помощью фотодатчика, реагирующего на уровень естественной освещенности. На все установленные светильники и опоры действует гарантия 5 лет, — сказано в сообщении.

Отмечается, что этот отрезок дороги оснащен бетонным парапетным ограждением типа «Нью Джерси», новыми автопавильонами, пешеходными переходами, тротуарами, тактильной плиткой и шумовыми полосами.

Напомним, ремонт участка дороги Н-11 «Николаев-Днепр» на обходе города Баштанка возобновили в августе этого года. Работы пришлось приостановить на год для корректировки проекта, поскольку ранее здесь были обнаружены грунтовые воды.

Как известно, в апреле 2020 года Служба автодорог Николаевской области объявила торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр – Николаев», через Кривой Рог (на участке км 314+000 – км 319+335). Тогда в торгах победила фирма «Ростдорстрой» с которой был заключен договор на сумму 194 миллиона 232 тысячи.

В 2021 году Служба автодорог объявила ещё одни торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр – Николаев» на том же участке, в которых победу вновь одержала фирма «Ростдорстрой» с предложением в 51,2 миллиона гривен.

Указывается, что изначально дорогу планировали отремонтировать в 2020 году, но вскоре после проведения торгов решили, что в течение года выполнят 50% работ, а остальные – перенесут на 2021. Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что за время пока дорогу не ремонтировали грузовики разбили ее больше, чем это учли при проектировании ремонта.