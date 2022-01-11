Министерство здравоохранения Украины намерено последовательно добиваться узаконивания употребления марихуаны по медицинским показателям. В ближайшее время законопроект подадут в Верховную Раду.

Об этом пишет РБК-Украина, получшее комментарий от замглавы Минздрава Александра Комариды.

Помощник Ляшко пообещал, что в министерстве будут работать над тем, чтобы как можно быстрее люди с соответствующими диагнозами смогли легально получать каннабис.

— Мы планируем подать законопроект как можно скорее на рассмотрение Верховной рады, в первом квартале 2022 года — так точно. Затягивать с этим мы не намерены. Мы этот законопроект запустили в работу не ради процесса, а ради результата. И мы сделаем все необходимое, чтобы его достичь, — объяснил чиновник.

Напомним, прошлая попытка легализировать через парламент медприменение каннабиса обернулась провалом. Тогда законопроект внесли под номером №5596.