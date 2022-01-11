КП «Николаевские парки» обнародовало тендер на услуги по уходу за парками и скверами в Заводском районе города.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Стоимость тендера — 17 миллионов 681 тысяча 120 гривен, его опубликовали сегодня, 11 января. Конечный срок подачи предложений — 11 февраля 2022.
Согласно тендерной документации, предприниматель-победитель должен будет следить за состоянием 57 объектов благоустройства в Николаеве. Среди них, например, сквер «Юных героев», а также «Каскадный» и «Спасский», множество зеленых зон и побережья Большой и Малой Коренихи.
Среди всего прочего, подрядчик обязуется подметать дорожки парков и скверов, очищать от мусора, мыть и красить урны, обрезать деревья и кусты, поливать цветы, следить за газонами, запускать фонтаны и так далее.
Примечательно, что исполком Николаевского горсовета рассмотрит передачу зеленых зон города на баланс «Николаевских парков» только завтра, 12 января.
КП «Николаевские парки» обнародовало тендер на услуги по уходу за парками и скверами в Заводском районе города.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Стоимость тендера — 17 миллионов 681 тысяча 120 гривен, его опубликовали сегодня, 11 января. Конечный срок подачи предложений — 11 февраля 2022.
Согласно тендерной документации, предприниматель-победитель должен будет следить за состоянием 57 объектов благоустройства в Николаеве. Среди них, например, сквер «Юных героев», а также «Каскадный» и «Спасский», множество зеленых зон и побережья Большой и Малой Коренихи.
Среди всего прочего, подрядчик обязуется подметать дорожки парков и скверов, очищать от мусора, мыть и красить урны, обрезать деревья и кусты, поливать цветы, следить за газонами, запускать фонтаны и так далее.
Примечательно, что исполком Николаевского горсовета рассмотрит передачу зеленых зон города на баланс «Николаевских парков» только завтра, 12 января.