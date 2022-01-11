КП «Николаевские парки» обнародовало тендер на услуги по уходу за парками и скверами в Заводском районе города.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Стоимость тендера — 17 миллионов 681 тысяча 120 гривен, его опубликовали сегодня, 11 января. Конечный срок подачи предложений — 11 февраля 2022.

Согласно тендерной документации, предприниматель-победитель должен будет следить за состоянием 57 объектов благоустройства в Николаеве. Среди них, например, сквер «Юных героев», а также «Каскадный» и «Спасский», множество зеленых зон и побережья Большой и Малой Коренихи.

Среди всего прочего, подрядчик обязуется подметать дорожки парков и скверов, очищать от мусора, мыть и красить урны, обрезать деревья и кусты, поливать цветы, следить за газонами, запускать фонтаны и так далее.

Примечательно, что исполком Николаевского горсовета рассмотрит передачу зеленых зон города на баланс «Николаевских парков» только завтра, 12 января.