Вечером, 11 января, на КП «Николаевэлектротранс» был доставлен новый троллейбус взамен того, в котором произошел пожар из-за короткого замыкания автомата силового блока во время работы на маршруте.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Согласно условиям договора фирма-поставщик ООО «Торговый дом «ЛИТАН» выполнила замену троллейбуса 0012 на новую единицу транспорта. В дальнейшем работники коммунального предприятия будут готовить троллейбус к выходу на линию, — сказано в сообщении.

На этой неделе также ожидается плановое поступление еще одного троллейбуса «Днепр» в соответствии с графиком.

Напомним, 23 декабря в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус. Он находился на гарантийном обслуживании.