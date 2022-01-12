Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA) 11 января внесло изменения в сведения о вакцине против коронавируса Johnson & Johnson. Регулятор включил редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности, кровотечения.

Об этом говорится в письме регулятора к J&J, пишет hromadske со ссылкой на западные СМИ.

«Отчеты о побочных реакциях после использования вакцины J&J с разрешения на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации», — говорится в письме.

Симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей, а также необычное или чрезмерное кровотечение, сообщает FDA.

Напоминается, что вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые основаны на подобной платформе, ранее связывали с другой редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

В декабре 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам выбрать одну из двух других разрешенных вакцин против COVID-19 от Pfizer-BioNTech вместо однократного введения J&J. Причина — редкий, но иногда смертельный риск.

Janssen — так называемая «векторная вакцина». «Вектор» — это вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого следует выработать иммунитет.

Для прививки одного человека требуется всего одна доза этого препарата. Еще одно преимущество этой вакцины — возможность хранить ее в обычном холодильнике. Результаты клинических испытаний в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что эта вакцина имеет эффективность в 67%.