В Софиевской территориальной громаде Николаевской области хотят закрыть амбулаторию общей практики семейной медицины и Пункт здоровья.

Соответствующее письмо было направлено главе Софиевской громаде от руководства Центра первичной медико-санитарной помощи Новобугского городского совета, которое является собственником медучреждения.

В письме говорится, что амбулатория в селе Софиевка и Пункт здоровья в селе Братовка не соответствуют требованиям государственных строительных норм, а именно, не обеспечен доступ в медучреждения маломобильных групп населения.

— Реконструкцию необходимо было провести до 01.07.2021 года за средства местных бюджетов. Однако, по состоянию на 01.12.2021 данные объекты не реконструированы и средства из Софиевской громады не выделялись, — идет речь в письме.

На Facebook-странице «Софиевская громада» опубликован ответ, в котором говорится, что амбулатория необходима громаде, так как не все смогут ездить в городскую больницу.

— Относительно того, что Вы говорите, Валентина Николаевна: «Так сказал «хозяин», — с 01.01.2022 года будет решаться вопрос о сокращении амбулатории ОПСМ и Пунктов здоровья, размещенных на территории Софиевской громады». Мы сообщаем, что Ваш «хозяин» не имеет отношения к ФАПам Софиевской громады, поскольку у него своя громада, у нас своя. В то же время сообщаем, что на территории Баратовского старостинского округа нет людей с ограниченными возможностями, а установка пандуса находится на завершающей стадии, — говорится в сообщении.

Напомним, что в здании амбулатории, которую строят в селе Лупарево Галициновской ОТГ в Николаевской области, неизвестные повредили новые окна. Строители предполагают, что это могли сделать местные несовершеннолетние жители.