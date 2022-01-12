По состоянию на 12 января в Николаевской области выявлено 135 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 116 403 (+135) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68982 (+51);

Первомайск – 6776 (+14);

Южноукраинск – 3735 (+5);

Вознесенск – 2640 (+4);

Очаков – 1867 (+2).

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 59 случаев коронавируса.

Заболевание COVID-19 установлено в 3009 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 197, всего – 111041. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3330, в сутки – 5.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 11 января, заразились коронавирусом 7117 человек и умерли почти 200.