В Украине за минувшие сутки, 11 января, заразились коронавирусом 7117 человек и умерли почти 200.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1898 человек, летальных исходов — 193, выздоровели — 8 077 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР 38 851 человека, методом ИФА — 6336, экспресс-тестами — 34 091.

Больше всего новых заражений в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502) и Винницкой (435) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 716 988 человек, выздоровели — 3 530 624, летальных случаев — 97 737.