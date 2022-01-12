В Николаеве волонтеры собирают подарки для защитников и защитниц, таким образом хотят их поздравить с новогодними праздниками.

Помощь принимают в Центре волонтеров по улице Адмиральской, 41, говорится в сюжете НИС-ТВ.

Центр работает во вторник и четверг с 11:00 до 15:00. Всех желающих просят принести вкусности, теплую одежду, а также письма и рисунки.

— Если у кого-то есть чем поделиться: калачом, колбаской, домашними консервами, теплыми носками. Все, что от души, просим передать нашим парням и девушкам. Я думаю, что такая забота им сейчас нужна, — говорит сотрудница Центра волонтеров Елена Болдусева.

Все собранные подарки в ближайшее время передадут на передовую.

Ранее сообщалось, что в Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.